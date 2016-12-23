Sorgun'dan Halep'e yardım kampanyası

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YOZGAT (AA) - Sorgun Kaymakamlığı ve Sorgun Belediyesi, Halep için yardım kampanyası düzenleyecek.

Kaymakam Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Halep'te yaşayan Müslümanların yoğun ateş altında bulunduğunu, birçok gıda ve giyecek maddesi sıkıntısı çektiklerini belirtti.

Düzenlenecek kampanyada özellikle barbunya gibi konserve çeşitleri, dayanıklı tüketim malzemeleri, çadır, battaniye, kaban, bot, çocuk maması ve bezi, dayanıklı süt ve buna benzer maddelerin kabul edileceğini ifade eden Altınpınar, "Suriye'de sivillere yönelik saldırılar olduğunu görüyoruz. Devletimiz bu saldırıların durdurulması için büyük bir çaba sarf ediyor. Bizler de bu soğuk kış günlerinde bombalardan kurtulup açlık, susuzluk ve soğuğun pençesine düşen sivil halka sahip çıkmayı amaçlıyoruz. Bunun için bir yardım kampanyası düzenleyeceğiz. Sorgun halkının diğer kampanyalarda olduğu gibi bu kampanyada da Halep için seferber olacağından eminim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek de Sorgun'un Bayırbucak Türkmenleri için de daha önce 10 tır yardımda bulunduğunu hatırlatarak, "İlçe belediyesi olarak biz 15 bin lira ile bu kampanyayı başlatıyoruz. Belde belediyelerimiz de beşer bin lira verecekler. Bugün burada bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri de ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirttiler. Kampanyamızda kullanılmış malzeme istemiyoruz. Kullanılmamış malzemelerle destek versinler ya da nakit yardımında bulunsunlar. Çünkü bizler, oradaki Müslümanların en çok neye ihtiyacı varsa onları alıp göndermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Kurmay Binbaşı Metin Gezer, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Özdemir ve STK temsilcileri katıldı.

