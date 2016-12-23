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Halep'e yardım kermesine yoğun ilgi

23 Aralık 2016 Cuma, 18:15
Halep'e yardım kermesine yoğun ilgi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Suriye'nin Halep kentindeki sivillere yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Doğubayazıt Kaymakamlığının öncülüğünde, ilçe müftülüğü tarafından İsmail Beşikçi Caddesi'deki boş bir binada düzenlenen kermeste, hayırseverlerin hazırladığı giysi ve yiyecekler satıldı.

Soğuk havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste satılan giysi ve yiyeceklerden elde edilecek gelir, Halep kentindeki sivillere gönderilecek.

Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'e destek amacıyla kurulan kermese vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğine işaret etti.

Katılımcılara teşekkür eden Akhan, "İlçe müftülüğümüz vasıtasıyla düzenlediğimiz kermesimize vatandaşlarımızın ilgisi gerçekten çok büyük. Duyarlı Doğubayazıt halkı, Halep'teki kardeşlerinin yanında olduğunu bu kermesle bir kez daha göstermiştir." dedi.

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