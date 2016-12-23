Amerikalı galerici tarihi eser kaçakçılığından tutuklandı

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PHNOM PENH (AA) - Amerikalı galerici Nancy Wiener, Güney Asya ülkelerinden çalınan kaçak tarihi eserleri alıp satmak ve eserlerin sicilini sahte belgelerle aklamaya çalışmaktan New York'ta tutuklandı.

New York Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şehirde kendi adını taşıyan bir antika galerisi işleten Wiener'ın 1999'dan bu yana Kamboçya, Vietnam ve Laos gibi Güney Asya ülkelerinden yağmalanan tarihi eserleri bir dizi yasa dışı yöntemle aklayarak ticaretini yaptığı belirtildi.

Wiener'ın restorasyon hizmeti veren şirketi aracılığıyla kazı çalışmalarındaki kayıp ve hasarları gizlediği, müzayede evlerinden başkaları adına yaptığı alımlarda eserler hakkında sahte mülkiyet geçmişi yarattığı ve uluslararası kültürel miras kanunlarının ihracını yasakladığı eserler için sahte menşe tarihleri yarattığı iddia edildi.

İddianamede savcılık, mart ayında galeriye yapılan polis baskınında ele geçirilen, Kamboçya veya Vietnam kaynaklı olduğu tahmin edilen onuncu yüzyıldan kalma kaçak Buda heykelini emsal olarak gösterdi.

Kamboçya Ulusal Müzesi Müdürü Kong Vireak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüphelinin ülkeden yağmalanan tarihi eserlerin geri alınması çalışmaları kapsamında uzun zamandır takip edildiğini ifade ederek, "Yakalanması bizim için iyi haber, çünkü yağmalanan eserlerin geri alınması için büyük gayret sarf ediyoruz ve bu iş çok uzun zaman alıyor. Bu işi yapanların işledikleri suçların artık yanlarına kalmayacak olması, her bakımdan iyi bir haber." diye konuştu.

Kamboçya'dan kaçırılan eserlerin tarihi eser piyasasında hala büyük talep gördüğüne dikkati çeken Vireak, Wiener'ın elinde kaç tane eser olduğu konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Kamboçya'ya on yıllar süren iç savaş ve çatışma döneminde Kmer Krallığı öncesi çağa ait çok sayıda dini ve mitolojik heykel, ülkenin çeşitli yerlerindeki tapınaklarındaki kaidelerinden sökülerek ülke dışına kaçırılmıştı. Sonraki yıllarda Avrupa ve ABD'deki çeşitli müze ve müzayede evlerinde ortaya çıkan eserlerin yalnızca küçük bir kısmı ülkeye iade edilebilmişti.



