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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da "Halep’e Yol Açın" kampanyası kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) personeli tarafından toplanan yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İnsani Yardım Derneği Afyonkarahisar Şubesine teslim edildi.

AKÜ'de idari ve akademik personelin katılımı ile gerçekleştirilen yardım toplama kampanyasında 120 aileye yetecek gıda kolisi ile 500 kişilik giyim eşyası toplandı.

Toplanan yardım malzemeleri, İnsani Yardım Derneği Afyonkarahisar Şubesi ve sivil toplum kuruluşlarının "Halep’e Yol Açın" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için dernek başkanı Ahmet Ertürk’e teslim edildi.

AKÜ Rektörlük binasındaki törende konuşan İnsani Yardım Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Ertürk, üniversite personelinin Halep’te yaşanan drama sessiz kalmayarak destek olduğunu ifade etti.

Ertürk, "Halep için biz de buradayız, bizde varız diyen üniversite personeline teşekkür ediyorum. Burada toplanan yardım malzemelerinin de olduğu 5 tır yardım malzemesini yarın Halep’e göndereceğiz." dedi.

AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise Suriye'de yaşanan dramın Halep'te odaklandığını ve bu drama toplumun her kesimin duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Bu doğrultuda üniversite personelinin bir araya gelerek yardım topladığını ve yaşanan drama sessiz kalmadıklarını belirten Karakaş, 120 kişilik gıda paketlerinin ve 500 kişilik giyim malzemelerinin İnsani Yardım Derneğine teslim edildiğini aktardı.