24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Afyonkarahisar'da "Halep’e Yol Açın" kampanyası

23 Aralık 2016 Cuma, 18:22
Afyonkarahisar'da "Halep’e Yol Açın" kampanyası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da "Halep’e Yol Açın" kampanyası kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) personeli tarafından toplanan yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İnsani Yardım Derneği Afyonkarahisar Şubesine teslim edildi.

AKÜ'de idari ve akademik personelin katılımı ile gerçekleştirilen yardım toplama kampanyasında 120 aileye yetecek gıda kolisi ile 500 kişilik giyim eşyası toplandı.

Toplanan yardım malzemeleri, İnsani Yardım Derneği Afyonkarahisar Şubesi ve sivil toplum kuruluşlarının "Halep’e Yol Açın" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için dernek başkanı Ahmet Ertürk’e teslim edildi.

AKÜ Rektörlük binasındaki törende konuşan İnsani Yardım Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Ertürk, üniversite personelinin Halep’te yaşanan drama sessiz kalmayarak destek olduğunu ifade etti.

Ertürk, "Halep için biz de buradayız, bizde varız diyen üniversite personeline teşekkür ediyorum. Burada toplanan yardım malzemelerinin de olduğu 5 tır yardım malzemesini yarın Halep’e göndereceğiz." dedi.

AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise Suriye'de yaşanan dramın Halep'te odaklandığını ve bu drama toplumun her kesimin duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Bu doğrultuda üniversite personelinin bir araya gelerek yardım topladığını ve yaşanan drama sessiz kalmadıklarını belirten Karakaş, 120 kişilik gıda paketlerinin ve 500 kişilik giyim malzemelerinin İnsani Yardım Derneğine teslim edildiğini aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilerin SANİMDER ziyareti
YEREL

ÖĞRENCİLERİN SANİMDER ZİYARETİ
Dinar TSO Başkanı Uyan:
YEREL

DİNAR TSO BAŞKANI UYAN:
Sandıklı'da &quot;Hafızlık Taç Giyme&quot; töreni düzenlendi
YEREL

SANDIKLI'DA "HAFIZLIK TAÇ GİYME" TÖRENİ DÜZENLENDİ
İscehisar'da &quot;Bir Atkı Bir Bere &quot; projesi
YEREL

İSCEHİSAR'DA "BİR ATKI BİR BERE " PROJESİ
Tüketiciyi üzen yumurta fiyatı üreticiye nefes aldırdı
YEREL

TÜKETİCİYİ ÜZEN YUMURTA FİYATI ÜRETİCİYE NEFES ALDIRDI
Köyde 10 gündür sular akmıyor
YEREL

KÖYDE 10 GÜNDÜR SULAR AKMIYOR
İhsaniye Ziraat Odasına ziyaret
YEREL

İHSANİYE ZİRAAT ODASINA ZİYARET
Emekliler için fizik tedavi merkezi kurulacak
YEREL

EMEKLİLER İÇİN FİZİK TEDAVİ MERKEZİ KURULACAK

Afyonkarahisar'daki üniversite önündeki kaza
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DAKİ ÜNİVERSİTE ÖNÜNDEKİ KAZA

Tanburi Cemil Bey'in vefatının 100. yılında tanıtım projesi hazırlandı
YEREL

TANBURİ CEMİL BEY'İN VEFATININ 100. YILINDA TANITIM PROJESİ HAZIRLANDI
Tamburi Cemil Bey’in ölümünün 100. yılı
YEREL

TAMBURİ CEMİL BEY’İN ÖLÜMÜNÜN 100. YILI

Tuncel, Afyonkarahisarlı gençler ile buluştu
YEREL

TUNCEL, AFYONKARAHİSARLI GENÇLER İLE BULUŞTU
Başkan Konak'dan, Ziraat Odası'na ziyaret
YEREL

BAŞKAN KONAK'DAN, ZİRAAT ODASI'NA ZİYARET
LÖSEV'den çocuklara yılbaşı eğlencesi
YEREL

LÖSEV'DEN ÇOCUKLARA YILBAŞI EĞLENCESİ