Alanya'da uyuşturucu operasyonu

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ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan iki ayrı mahkemece arama kararı bulunan Dehran Güler'in (36) Toslak Mahallesi'nde, uyuşturucu sattığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti.



Ekipler, düzenledikleri operasyonda Güler'i aynı mahallede suçüstü yakaladı. Evinde yapılan aramada ise 150 gram esrar ile esrar tohumu, iki ruhsatsız pompalı tüfek ve silahlara ait şarjör ile fişekler ve uyuşturucu ölçümünde kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.