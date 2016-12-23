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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

23 Aralık 2016 Cuma, 18:37
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

KIRKLARELİ (AA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Suriye’deki savaşan askerlerimiz, orada terörü bitirmek, o terörü Türkiye yansımasını önlemek, aslında bizlerin güvenliği için savaşıyorlar ve hayatlarını feda ediyorlar." dedi.

Özlü, partisinin Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret ederek, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in cenazesine katılmak üzere, Kırklareli'nde bulunduğunu belirtti.

Şehit cenazelerinde çok hüzünlendiğini anlatan Özlü, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulundu.

Türkiye'nin büyümesinden bazı batılı ülkelerin rahatsız olduğunu ifade eden Bakan Özlü, "Şehitler olmadığı zaman bu topraklar vatan olmuyor. Şehitler sayesinde bu topraklar oluyor. Hepimiz insanız ve hepimizin bir ailesi var. Şehadet mertebesine kadar geçen sürede belki aileye aitiz ama şehadetten sonra milletin ortak paydası ve değeri olarak tarihe geçiyoruz. Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı, 15 Temmuz şehitlerine kadar bu topraklar, bu vatan için canlarını feda eden onlarca yüzlerce insanımız var." diye konuştu.

Türkiye'nin son 14 yıldır ciddi anlamda büyüyerek geliştiğini aktaran Özlü, Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçten en kısa sürede çıkacağına inandığını vurguladı.

'Türkiye kolay bir süreçten geçmiyor' diyerek konuşmasını sürdüren Özlü, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz süreç yüzyıllar içerisinde çok nadir, ortaya çıkacak süreçlerden bir tanesi. Etrafımızdaki ülkelerin durumları, dünyada gelişmiş ülkelerin bu kargaşaya, anarşiye, teröre kayıtsız kalmaları maalesef bizi, dışımızdaki bölgelere müdahale etmek zorunda bırakıyor. Suriye'deki savaşan askerlerimiz, orada terörü bitirmek, o terörü Türkiye yansımasını önlemek, aslında bizlerin güvenliği için savaşıyorlar ve hayatlarını feda ediyorlar. Türkiye aslında son 14 yılda önemli mesafeler aldı. Bir takım batılı dostlarımız, müttefiklerimiz maalesef sonuçlarla ilgilenmekten, sebeplerle ilgilenmeye yaklaşmıyorlar. Bir anarşi, terör var. Mülteciler, göçmenler var. Maalesef batılı dostlarımız mülteci, göç, güvenlik sorunlarıyla ilgilendiklerinde, esas sorunun Suriye'deki siyasi kriz olduğundan bahsetmiyorlar. Diyorlar ki 'mülteciler, göçmenler bize gelmesinde, ne olursa olsun.' Esas sorun kaynağı Suriye'nin içindeki siyasi krizdir. Türkiye bu krizin çözülmesi için başından beri gayret gösteriyor.Gerek Amerika, gerek Rusya, gerekse İran ile sayısız görüşmeler yürütüldü ve yürütülüyor. Ama maalesef Türkiye'nin görüşlerinin, taleplerinin aksine büyük güçler bu sorunun çözülmesini, ortadan kaldırılması noktasında pek, ellerini taşın altına koymuyorlar."

Türkiye'nin, Suriye’deki harekatın içinde bulunduğuna işaret eden Bakan Özlü, dünyanın Suriye’de ki krize sessiz kalması nedeniyle, Türkiye'nin soruna kendi kudreti, kendi gücüyle çözmek için girişimler başlattığını aktardı.

Özlü, Türkiye'nin Suriye'de, Özgür Suriye Ordusu'nu destekleyerek harekatta bulunduğunu kaydetti.

Bakan Özlü, dana sonra Babaeski İlçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

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