Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi

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ANTALYA (AA) - Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Rusya'nın Antalya Başkonsolos Yardımcısı Vyacheslav Mikhaylov'a taziye ziyaretinde bulundu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından, Gül, Mikhaylov'u ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Karlov'un silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinden dolayı üzgün olduğunu söyleyen Gül, Rusya ile her zaman dost ve kardeş ülke olduklarını belirterek, hem Rusya halkına hem de Karlov'un ailesine başsağlığı diledi.

Gül, ziyarette taziye defterini de imzaladı.