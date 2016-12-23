Tosya'dan Halep'e yardım

KASTAMONU (AA) - Tosya ilçesinden Halep'e 2 tır dolusu insani yardım gönderildi.
İnsani Yardım Derneği ve HÜDADER tarafından ilçede toplanan yardımlar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Halep'e gönderildi.
Törende konuşan Kastamonu İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Mücahit Dağdelen," Hayırlı bir işe vesile olmanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Halep yanıyor. Siyonist güçler ve işbirlikçileri tarafından Halep yakılıyor, yıkılıyor, çoluk, çocuk, kadın, yaşlı ve genç demeden Müslüman kanı akıtılıyor." diye konuştu.
Yapılan duanın ardından yardım tırları yola çıkarıldı. Törene, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ve vatandaşlar katıldı.