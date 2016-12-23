24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tosya'dan Halep'e yardım

23 Aralık 2016 Cuma, 18:42

KASTAMONU (AA) - Tosya ilçesinden Halep'e 2 tır dolusu insani yardım gönderildi.

İnsani Yardım Derneği ve HÜDADER tarafından ilçede toplanan yardımlar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Halep'e gönderildi.

Törende konuşan Kastamonu İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Mücahit Dağdelen," Hayırlı bir işe vesile olmanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Halep yanıyor. Siyonist güçler ve işbirlikçileri tarafından Halep yakılıyor, yıkılıyor, çoluk, çocuk, kadın, yaşlı ve genç demeden Müslüman kanı akıtılıyor." diye konuştu.

Yapılan duanın ardından yardım tırları yola çıkarıldı. Törene, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ve vatandaşlar katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonulu sürücüler Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni bekliyor
YEREL

KASTAMONULU SÜRÜCÜLER ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ'Nİ BEKLİYOR
TAŞIKO Başkanı Sarıahmetoğlu terör olaylarını kınadı
YEREL

TAŞIKO BAŞKANI SARIAHMETOĞLU TERÖR OLAYLARINI KINADI
Artsam Koleji antrenörü Durak:
YEREL

ARTSAM KOLEJİ ANTRENÖRÜ DURAK:
Hanımeller Çarşısı'nın 60'lık esnafları
YEREL

HANIMELLER ÇARŞISI'NIN 60'LIK ESNAFLARI

Cide'de şehitler için helva dağıtıldı
YEREL

CİDE'DE ŞEHİTLER İÇİN HELVA DAĞITILDI
Cide'de şehitler için helva dağıtıldı
YEREL

CİDE'DE ŞEHİTLER İÇİN HELVA DAĞITILDI
Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası
YEREL

ACİL TIP TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ HAFTASI
Emniyet Müdürü Karabulak, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ KARABULAK, BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ