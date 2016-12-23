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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'de lise öğrencileri sergi açtı

23 Aralık 2016 Cuma, 18:46

MERSİN (AA) - Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, karma resim ve heykel sergisi açtı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde açılan sergide, 40 karma resim ve 14 heykel yer alıyor.

Okul Müdürü Adnan Aydın, yaptığı konuşmada, serginin öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve okulun tanıtımına katkı sağlanması adına açıldığını belirtti.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu aktaran Aydın, ''Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Burası tam bir sanat ortamı. Bu desteği verenlere teşekkür ediyoruz. Ancak okulumuzda çok yetenekli olup ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz var. Müzik aletleri çok pahalı. Manevi destek başta olmak üzere öğrencilerimize maddi destekleri de bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergiyi, CHP Mersin Milletvekili Serdar Kuyucuoğlu, MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve çok sayıda vatandaş gezdi.

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