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Denizli Ticaret Borsası

23 Aralık 2016 Cuma, 18:52

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır cin Kg 6,506,50TTS
Mısır yemlikKg 0,62 0,70 MTS
Mısır yemlikKg 0,680,82 TTS
Mısır sosluKg 2,5010,13 TTS
Mısır çereziKg 6,956,95 TTS
Buğday ekmeklikKg 0,870,87 MTS
Buğday kırıkKg 0,50 0,50 MTS
Hububat mamulleri
Buğday unu tip 1Kg 1,281,31TTS
Arpa kırması Kg 0,50 0,50 MTS
Bonkalite Kg 0,50 0,70 TTS
Bakliyat ve mamulleri



Nohut natürel Kg 3,13 4,92 MTS
Nohut natürel leblebilik Kg 6,12 8,46 MTS
Nohut ekstra leblebilikKg6,856,85TTS
Yağlı tohumlar



Ay çekirdeği çerezlikKg 5,056,80TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 1,60 1,60 TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 4,165,10MTS
Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)Kg 7,1311,75TTS
Pamuk çekirdeği yağlık Kg 0,84 0,84 TTS
Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş) Kg 6,81 8,35 TTS
Yer fıstığı iç (paketlenmiş) Kg 7,37 9,50 TTS
Yer fıstığı kaplamalı Kg 6,04 7,00 TTS
Çeşitli gıda maddeleri



Et (dana sakatatlı)Kg 25,2726,13TTS
Et (ot kuzusu)Kg29,0029,00TTS
Dana (karkas)Kg 27,2027,20TTS
İnek sütüLt 0,911,15MTS
Kuru soğanKg 2,402,40MTS
SarımsakKg7,107,10MTS
Kuru meyveler



Antep fıstığı (paketlenmiş)Kg31,9031,90TTS
Badem kabukluKg7,007,00MTS
Badem iç (paketlenmiş)Kg 41,67 41,67 TTS
Ceviz iç (paketlenmiş) Kg 46,40 46,40 TTS
Fındık iç (paketlenmiş)Kg 38,49 38,49 TTS
Kabak çekirdeği (paketlenmiş) Kg 12,73 12,73 TTS
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 7,3612,50 TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 5,505,50TTS
Leblebi sarı (9 mm) Kg9,4110,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg 10,70 11,20 TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 11,6012,87TTS
Leblebi kırıkKg3,604,00TTS
Leblebi un Kg 3,893,89TTS
Leblebi çıtırKg 7,82 7,87TTS
Üzüm kuru çekirdeksiz Kg 5,305,30TTS
Karışık çerezKg 22,2222,22TTS
Orman mahsulleri
Çam sakızı Kg 1,99 1,99 MTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk çekirdekli Ege Kg2,002,00MTS
Pamuk roll Ege st - 1 Kg 5,80 5,95 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 2.610,47 9.667,46 MTS
Düve Ad 3.887,004.002,00MTS
İnekAd2.080,002.930,00MTS
SığırAd 3.868,954.026,08MTS
KuzuAd 310,00633,96MTS
Çeşitli maddeler



KekikKg 4,804,80 MTS
Kekik Kg 3,955,00TTS
Diğer ürünler



DomatesKg 0,600,60MTS
SalatalıkKg 0,91 1,00MTS
Yaş üzüm Kg 0,401,79MTS
AyvaKg1,003,20MTS
Nar sanayi tipiKg 0,400,40MTS
Portakal Kg 1,431,60MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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