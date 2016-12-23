Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır cin
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,62
|0,70
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,68
|0,82
|TTS
|Mısır soslu
|Kg
|2,50
|10,13
|TTS
|Mısır çerezi
|Kg
|6,95
|6,95
|TTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,87
|0,87
|MTS
|Buğday kırık
|Kg
|0,50
|0,50
|MTS
|Hububat mamulleri
|Buğday unu tip 1
|Kg
|1,28
|1,31
|TTS
|Arpa kırması
|Kg
|0,50
|0,50
|MTS
|Bonkalite
|Kg
|0,50
|0,70
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|3,13
|4,92
|MTS
|Nohut natürel leblebilik
|Kg
|6,12
|8,46
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|6,85
|6,85
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|5,05
|6,80
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,60
|1,60
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,16
|5,10
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)
|Kg
|7,13
|11,75
|TTS
|Pamuk çekirdeği yağlık
|Kg
|0,84
|0,84
|TTS
|Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)
|Kg
|6,81
|8,35
|TTS
|Yer fıstığı iç (paketlenmiş)
|Kg
|7,37
|9,50
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|6,04
|7,00
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (dana sakatatlı)
|Kg
|25,27
|26,13
|TTS
|Et (ot kuzusu)
|Kg
|29,00
|29,00
|TTS
|Dana (karkas)
|Kg
|27,20
|27,20
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|0,91
|1,15
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,40
|2,40
|MTS
|Sarımsak
|Kg
|7,10
|7,10
|MTS
|Kuru meyveler
|Antep fıstığı (paketlenmiş)
|Kg
|31,90
|31,90
|TTS
|Badem kabuklu
|Kg
|7,00
|7,00
|MTS
|Badem iç (paketlenmiş)
|Kg
|41,67
|41,67
|TTS
|Ceviz iç (paketlenmiş)
|Kg
|46,40
|46,40
|TTS
|Fındık iç (paketlenmiş)
|Kg
|38,49
|38,49
|TTS
|Kabak çekirdeği (paketlenmiş)
|Kg
|12,73
|12,73
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|7,36
|12,50
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|5,50
|5,50
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,41
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,70
|11,20
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,60
|12,87
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|3,60
|4,00
|TTS
|Leblebi un
|Kg
|3,89
|3,89
|TTS
|Leblebi çıtır
|Kg
|7,82
|7,87
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|5,30
|5,30
|TTS
|Karışık çerez
|Kg
|22,22
|22,22
|TTS
|Orman mahsulleri
|Çam sakızı
|Kg
|1,99
|1,99
|MTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk çekirdekli Ege
|Kg
|2,00
|2,00
|MTS
|Pamuk roll Ege st - 1
|Kg
|5,80
|5,95
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|2.610,47
|9.667,46
|MTS
|Düve
|Ad
|3.887,00
|4.002,00
|MTS
|İnek
|Ad
|2.080,00
|2.930,00
|MTS
|Sığır
|Ad
|3.868,95
|4.026,08
|MTS
|Kuzu
|Ad
|310,00
|633,96
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|4,80
|4,80
|MTS
|Kekik
|Kg
|3,95
|5,00
|TTS
|Diğer ürünler
|Domates
|Kg
|0,60
|0,60
|MTS
|Salatalık
|Kg
|0,91
|1,00
|MTS
|Yaş üzüm
|Kg
|0,40
|1,79
|MTS
|Ayva
|Kg
|1,00
|3,20
|MTS
|Nar sanayi tipi
|Kg
|0,40
|0,40
|MTS
|Portakal
|Kg
|1,43
|1,60
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış