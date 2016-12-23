Çubuk'tan Halep'e giden yardım tırları dualarla uğurlandı

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ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan "Halep'e Yol Açın" ve "Halep Üşüyor" kampanyaları kapsamında, un, bebek gıda paketi ve çeşitli gıdalardan oluşan 8 tır yardım, Halep'e ulaştırılmak üzere uğurlandı.

İnsani Yardım Derneğinin organize ettiği, Çubuk Belediyesi, Memur-Sen, Kızılay, Çubuk Dernekler Federasyonu, öğrenciler, din görevlileri ve vatandaşların desteği sonucu toplanan yardımlar düzenlenen törenle yola çıktı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İstanbul, Kayseri, El Bab'ta şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra, öğrencilerden Muhammed Kutay Oruç tarafından dua yapıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Suriye halkına sadece Türk milletinin yardımda bulunduğunu dile getirerek, "Müslüman coğrafyası bir zulüm altındadır. Müslümanlar olarak buna dur demek zorundayız. Çubuklu vatandaşlarımızın katkılarıyla hiç küçümsenmeyecek bir yardım toplandı. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu 8 tırın Halep'teki kardeşlerimize umut olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kısa sürede un ve gıda paketlerinden oluşan 8 tır yardım topladıklarını söyleyen İHH Çubuk Temsilcisi Abdulhamit Ateş, "Suriye'de dünyanın gözü önünde sistematik bir katliam gerçekleştiriliyor. Özellikle de son dönemde Halep havadan ve karadan gece gündüz bombalandı. Şehirde gıda malzemeleri tükenmiş, sağlık sistemi çökmüş durumda. Tüm bunlar yaşanırken uluslararası toplum üç maymunu oynamaktadır." dedi.

Yapılan dualar ve konuşmaların ardından, 8 tır yardım malzemesi Halep'e ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine uğurlandı.