Alanya'dan Suriye'ye yardım kampanyası

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ANTALYA (AA) - Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP), "Suriye'yi soğuk ve açlıktan, insanlığı utançtan kurtaralım" adlı yardım kampanyası düzenledi.

Hacımemişler Cami önünde bir araya gelen platform üyelerine, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) Başkanı Ömer Göker ile vatandaşlar destek verdi.

Platform adına açıklama yapan ALDAP Başkanı Sait Durusoy, Suriye krizinin iç savaştan öte onlarca ülkenin dahil olduğu bir savaşa dönüştüğünü söyledi.

Savaşta 500 bin insanın hayatını kaybettiğini belirten Durusoy, "Bu savaşta binlerce kişi hapse atıldı, 5 milyon insan mülteci durumuna düştü. Bunlardan 3 milyonunu ise Türkiye ağırladı. Suriye'de can kaybı, acı ve yıkım maalesef altıncı yılını doldurdu. Bu iç savaşın 6 yıl sürmesinin nedeni ise Suriye'nin parçalanmak istenmesi. Bugün Suriye'de olup bitenler, Esad'tan Suriye'yi kurtarmak değil, kukla örgütleri maşa gibi kullanarak mezhep savaşları çıkartmak ve Suriye'yi bölmek." dedi.

Alanya halkını Suriye'nin çağrısına ortak olmak üzere yardım kampanyasına sahip çıkmaya davet eden Durusoy, kampanyanın 3 Ocak'ta sona ereceğini belirtti. Durusoy toplanan yardımların bu tarihten itibaren tırlarla Suriye'ye gönderileceğini kaydederek, destek olanlara teşekkür etti.

Açıklamanın ardından dua edildi.