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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Fırat Kalkanı Harekatı

23 Aralık 2016 Cuma, 19:05

OSMANİYE (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ramazan Karaca'nın Osmaniye'deki evinde yas var.

Bir çocuk babası şehidin İstiklal Mahallesi'nde yaşayan eşi Gülnaz Tan Karaca ve annesi Sevim Karaca'ya acı haberi, askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince verildi.

Oğlunun şehit olduğunun haberini alan anne Sevim Karaca, "Oğlum nereye gittin oğlum, biz sensiz ne yaparız oğlum. Oğlum gitti, bir daha dönmeyecek oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

Fenalık geçiren şehidin eşi ve annesi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evin tek çocuğu olan şehit Karaca'nın Osmaniye Garnizon Komutanlığı'nda görevli olduğu ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev aldığı öğrenildi.

Haberin duyulmasının ardından şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehit Karaca'nın cenazesi, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

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