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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Sevgilisinin bıçakladığı genç kız yaralandı

23 Aralık 2016 Cuma, 19:06

BARTIN (AA) - Bartın'ın Kozcağız beldesinde sevgilisi tarafından bıçaklanan genç kız yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozcağız beldesi Sahil Sokak'ta Hüseyin Orta (35) ile kız arkadaşı Y.S (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orta, yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Y.S'yi bıçakladı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunun çeşitli yerinden yaralanan genç kızı Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede ameliyata alınan Y.S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hüseyin Orta, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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