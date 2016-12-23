Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen hakim, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Alaplı Adliyesinde görevli hakim G.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen G.A, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.