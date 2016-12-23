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Türkeli'de Şehitleri Anma Yürüyüşü

23 Aralık 2016 Cuma, 19:08

SİNOP (AA) - Türkeli Ülkü Ocakları tarafından Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe, Türkeli Belediye Başkanı Halil Dilek Özcan, MHP Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hasan Özcan Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganlarıyla yürüdü. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar, sloganlara devam etti.

Grup adına konuşan Murat Göksu, terörü lanetledi.

Terör örgütlerinin hain saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Göksu, şunları söyledi:

"İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'deki hain girişimlerle onlarca ocağımıza ateş düşürdüler. Bunun yanında yıllardan beri hala her gün akşam televizyonlarımızı açtığımızda, şehit haberleriyle karşılaşmaktayız. Bu durumda istiklaline ve istikbaline düşkün Türk milleti olarak artık sabrımız kalmamıştır. Yediden yetmişe birlik ve bütünlük içinde milli seferberlik ruhuyla elimizi taşın altına koyacağız. Allah'ın izniyle biz Türk gençleri olarak hep bir olup tek yürekle bayrağımızdan aldığımız iman ve gençliğe bırakılan Hitabenin ışığında ülkemizi bu terör belasından kurtaracağız."

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