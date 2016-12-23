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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde'de 5 aydır aranan cinayet zanlısı yakalandı

23 Aralık 2016 Cuma, 19:15

NİĞDE (AA) - Niğde'de, cinayet suçundan yaklaşık 5 aydır aranan kişi yakalandı.

Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasan Erten'i öldürdüğü iddiasıyla yaklaşık 5 aydır aranan E.H'nin yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

E.H'nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesindeki evinde olduğu bilgisi alan ekipler, zanlıyı operasyonla yakaladı.

Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesinde 31 Temmuz'da, Hasan Erten (22) ile E.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.H, yanında taşıdığı tabancayla Erten'i başından vurmuştu. Ağır yaralanan Erten, tedavi gördüğü Niğde Devlet Hastanesinde bir hafta sonra hayatını kaybetmişti.

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