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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Kardemir Karabükspor kafilesi, Kayseri'ye gitti

23 Aralık 2016 Cuma, 19:16


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye gitti.

Kırmızı-mavili kafile, Metin Türker Tesisleri'nde toplandıktan sonra kara yoluyla Kayseri'ye hareket etti.

Sakatlıkları bulunan kaleci Ahmet Şahin, Marius Silviu Alexe ve Olafur Ingi Skulason ile kart cezalıları Andre Biyogo Poko ve Cristian Tanase, kafilede yer almadı.

Karabük ekibi, karşılaşma için son çalışmasını yarın Kayserispor'un tesislerinde yapacak.

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