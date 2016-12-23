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Öğretmenin öğrencilere tacizde bulunduğu iddiası

23 Aralık 2016 Cuma, 19:42
Öğretmenin öğrencilere tacizde bulunduğu iddiası

BOLU (AA) - Mengen ilçesinde, lise öğrencilerine cinsel içerikli mesaj attığı iddia edilen öğretmen, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Gentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde geçici görevle beden eğitimi öğretmenliği yapan A.Ç'nin 7 kız öğrenciye cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddia edildi.

Öğrencilerin mesajları okul müdürüne göstermesi üzerine açığa alınan A.Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.

Daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ç, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi. A.Ç'nin adliyeye getirilişi esnasında bina önünde bekleyen öğrenci yakınları ve vatandaşlar tepki gösterdi.

A.Ç, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında vatandaşların tepki gösterdiği A.Ç, ekip otosuyla bölgeden uzaklaştırıldı.

A.Ç'nin, 7 Haziran 2015 genel seçiminde Şanlıurfa'dan Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) aday adayı olduğu öğrenildi.

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