SÜTAŞ Entegre Tesisleri açılış töreni

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İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, demokrasisine, özgürlüğüne, bayrağına, ezanına, devletine, toprağına göz dikilmesine izin vermeyeceğini, tarihimizin her döneminde olduğu gibi son yıllarda da sayısız kez ortaya koymuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tire ilçesinde "SÜTAŞ Entegre Tesisleri" açılış töreninde, tesisin İzmir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Süt, yem, enerji, geri dönüşüm ve gübre ünitelerinden oluşan entegre tesisin, yaklaşık 80 milyon dolar yatırım bedeli, 67 bin metrekare kapalı alanıyla 850 kişiye istihdam sağlayacağını dile getiren Erdoğan, tesisin, 8 bin aileye de düzenli gelir elde etme imkanı oluşturacağını belirtti.

Tesiste, aynı zamanda üniversite öğrencileri ve üreticiler için eğitim merkezi bulunduğunu ifade eden Erdoğan, nüfusu 80 milyona dayanan, 2023 için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunan bir ülkenin üretim tesislerinin artık bu şekilde tüm unsurları kapsaması gerektiğine işaret etti.

Erdoğan, 41 yıllık bir geçmişe sahip SÜTAŞ'ın, kendi sektöründe Türkiye'de ilk araştırma-geliştirme merkezini Karacabey tesislerinde açarak, bu alandaki öncü rolünü teyit ettiğini de söyledi.

"Çiftlikten Sofraya" sloganıyla süt ve süt ürünleri üretiminin her aşamasında farkını ortaya koyan ŞÜTAŞ Şirketler Grubu'nu tebrik eden Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Tire Entegre Tesisleri'nin faaliyete geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Bu millet güçlü bir millettir, bu millet yüce bir millet"

Türkiye'nin asıl gündemi ve meselesinin, yatırım, üretim ve istihdam olduğunu belirten Erdoğan, "Milletimiz, demokrasisine, özgürlüğüne, bayrağına, ezanına, devletine, toprağına göz dikilmesine izin vermeyeceğini, tarihimizin her döneminde olduğu gibi son yıllarda da sayısız kez ortaya koymuştur." dedi.

Güvenlik güçlerinin Suriye'de, terör örgütü PYD ve DEAŞ ile, ülke içinde de PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle yoğun bir mücadele içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu mücadelede milletimizin, güvenlik güçlerimize, hükümetimize, devletimize desteğinin tam olduğunu biliyorum, görüyorum. Onun için de diyorum ki bu millet güçlü bir millettir, bu millet yüce bir millettir. Hep şunu söylüyorum, tek millet diyorum. 80 milyon biz tek milletiz. Ayrım yok, Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi, Gürcüsü, Abazası, Romanı, Arnavudu, Boşnağı... Ayrım yok, tek millet. İki, tek bayrak. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız, şehitlerimizin ta kendisi. Kimse şurada burada paçavraları, bizim bayrağımıza eş bir bayrak olarak karşımıza çıkarmasın. Tek bayrağımız var."

- "Bedelini ağır ödediler, ağır ödüyorlar"

Şair Mithat Cemal Kuntay'ın, "On Beş Yılı Karşılarken" adlı şiirinden, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çiftçi kardeşlerim gayet iyi bilir, tarla normalde arsa mıdır? Değildir. Ne zamanki imar geçer, imar geçtikten sonra arsaya dönüşür. Bir bayrağın da bayrak olabilmesi için uğrunda kan veren şehitlerinin ve gazilerinin olması gerekir. İşte bizim bayrak, böyle olmuştur. Üçüncüsü, tek vatan. Dedik ya 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bu toprağın uğrunda biz çok şehitler verdik ve vatan oldu. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Onun için kimse operasyon düşünmesin bu topraklar üzerinde, bedelini ağır öderler. Nitekim ödüyorlar. Dördüncüsü de tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Öyle paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş, asla. Böyle bir girişimde bulunanlar da bunun bedelini ağır ödediler, ağır ödüyorlar."

- "Topyekün mücadele yürütüyoruz"

Türkiye'nin mücadelesinin tek bir alanla sınırlı olmadığını belirten Erdoğan, "Topyekün bir mücadele yürütüyoruz, yürütmek zorundayız. Çünkü ülkemize yönelik saldırılar bu şekilde. Terörden darbe girişimine, ekonomik sabotajdan diplomatik provokasyonlara kadar her yol ve yöntem denenerek Türkiye'nin önü kesilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

"Ne yaptılar?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hemen üzerimize bir ekonomik baskı uyguladılar. Çıktım şunu söyledim, 'Yastığınızın altında ne kadar dolar varsa gelin Türk lirasına çevirin.' Sağ olsunlar şu ana kadar benim vatandaşım, yaklaşık 2 milyar doları liraya çevirdi. Bunun için her birimiz kendi cephemizden, kendi sorumluluk alanımızdan mücadeleye katılmak mecburiyetindeyiz.

İşçi, fabrikasında en iyi üretimi yapacak. Çiftçi tarlasında en iyi ürünü yetiştirecek, esnaf ve sanatkarımız, müşterilerine en iyi hizmeti verecek. İş adamımız, yatırımlarını devam ettirecek, üretimi, istihdamı artıracak. Bankacılarımız, en uygun finansman imkanlarını sağlayacak. Hep diyorum ya düşük faizle işverene, girişimciye kredi sağlayacak. Yoksa yüksek faiz oranlarıyla eğer sen işverenimin karşısına dikilirsen, o zaman yatırımcı nasıl olacak da yatırımda bulunacak. Mümkün değil. İhracatçılarımız sürekli yeni pazarlar bulma, mevcutları güçlendirme peşinde olacak."

(Sürecek)