24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SÜTAŞ Entegre Tesisleri açılış töreni

23 Aralık 2016 Cuma, 19:43

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, demokrasisine, özgürlüğüne, bayrağına, ezanına, devletine, toprağına göz dikilmesine izin vermeyeceğini, tarihimizin her döneminde olduğu gibi son yıllarda da sayısız kez ortaya koymuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tire ilçesinde "SÜTAŞ Entegre Tesisleri" açılış töreninde, tesisin İzmir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Süt, yem, enerji, geri dönüşüm ve gübre ünitelerinden oluşan entegre tesisin, yaklaşık 80 milyon dolar yatırım bedeli, 67 bin metrekare kapalı alanıyla 850 kişiye istihdam sağlayacağını dile getiren Erdoğan, tesisin, 8 bin aileye de düzenli gelir elde etme imkanı oluşturacağını belirtti.

Tesiste, aynı zamanda üniversite öğrencileri ve üreticiler için eğitim merkezi bulunduğunu ifade eden Erdoğan, nüfusu 80 milyona dayanan, 2023 için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunan bir ülkenin üretim tesislerinin artık bu şekilde tüm unsurları kapsaması gerektiğine işaret etti.

Erdoğan, 41 yıllık bir geçmişe sahip SÜTAŞ'ın, kendi sektöründe Türkiye'de ilk araştırma-geliştirme merkezini Karacabey tesislerinde açarak, bu alandaki öncü rolünü teyit ettiğini de söyledi.

"Çiftlikten Sofraya" sloganıyla süt ve süt ürünleri üretiminin her aşamasında farkını ortaya koyan ŞÜTAŞ Şirketler Grubu'nu tebrik eden Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Tire Entegre Tesisleri'nin faaliyete geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Bu millet güçlü bir millettir, bu millet yüce bir millet"

Türkiye'nin asıl gündemi ve meselesinin, yatırım, üretim ve istihdam olduğunu belirten Erdoğan, "Milletimiz, demokrasisine, özgürlüğüne, bayrağına, ezanına, devletine, toprağına göz dikilmesine izin vermeyeceğini, tarihimizin her döneminde olduğu gibi son yıllarda da sayısız kez ortaya koymuştur." dedi.

Güvenlik güçlerinin Suriye'de, terör örgütü PYD ve DEAŞ ile, ülke içinde de PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle yoğun bir mücadele içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu mücadelede milletimizin, güvenlik güçlerimize, hükümetimize, devletimize desteğinin tam olduğunu biliyorum, görüyorum. Onun için de diyorum ki bu millet güçlü bir millettir, bu millet yüce bir millettir. Hep şunu söylüyorum, tek millet diyorum. 80 milyon biz tek milletiz. Ayrım yok, Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi, Gürcüsü, Abazası, Romanı, Arnavudu, Boşnağı... Ayrım yok, tek millet. İki, tek bayrak. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız, şehitlerimizin ta kendisi. Kimse şurada burada paçavraları, bizim bayrağımıza eş bir bayrak olarak karşımıza çıkarmasın. Tek bayrağımız var."

- "Bedelini ağır ödediler, ağır ödüyorlar"

Şair Mithat Cemal Kuntay'ın, "On Beş Yılı Karşılarken" adlı şiirinden, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çiftçi kardeşlerim gayet iyi bilir, tarla normalde arsa mıdır? Değildir. Ne zamanki imar geçer, imar geçtikten sonra arsaya dönüşür. Bir bayrağın da bayrak olabilmesi için uğrunda kan veren şehitlerinin ve gazilerinin olması gerekir. İşte bizim bayrak, böyle olmuştur. Üçüncüsü, tek vatan. Dedik ya 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bu toprağın uğrunda biz çok şehitler verdik ve vatan oldu. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Onun için kimse operasyon düşünmesin bu topraklar üzerinde, bedelini ağır öderler. Nitekim ödüyorlar. Dördüncüsü de tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Öyle paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş, asla. Böyle bir girişimde bulunanlar da bunun bedelini ağır ödediler, ağır ödüyorlar."

- "Topyekün mücadele yürütüyoruz"

Türkiye'nin mücadelesinin tek bir alanla sınırlı olmadığını belirten Erdoğan, "Topyekün bir mücadele yürütüyoruz, yürütmek zorundayız. Çünkü ülkemize yönelik saldırılar bu şekilde. Terörden darbe girişimine, ekonomik sabotajdan diplomatik provokasyonlara kadar her yol ve yöntem denenerek Türkiye'nin önü kesilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

"Ne yaptılar?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hemen üzerimize bir ekonomik baskı uyguladılar. Çıktım şunu söyledim, 'Yastığınızın altında ne kadar dolar varsa gelin Türk lirasına çevirin.' Sağ olsunlar şu ana kadar benim vatandaşım, yaklaşık 2 milyar doları liraya çevirdi. Bunun için her birimiz kendi cephemizden, kendi sorumluluk alanımızdan mücadeleye katılmak mecburiyetindeyiz.

İşçi, fabrikasında en iyi üretimi yapacak. Çiftçi tarlasında en iyi ürünü yetiştirecek, esnaf ve sanatkarımız, müşterilerine en iyi hizmeti verecek. İş adamımız, yatırımlarını devam ettirecek, üretimi, istihdamı artıracak. Bankacılarımız, en uygun finansman imkanlarını sağlayacak. Hep diyorum ya düşük faizle işverene, girişimciye kredi sağlayacak. Yoksa yüksek faiz oranlarıyla eğer sen işverenimin karşısına dikilirsen, o zaman yatırımcı nasıl olacak da yatırımda bulunacak. Mümkün değil. İhracatçılarımız sürekli yeni pazarlar bulma, mevcutları güçlendirme peşinde olacak."

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 13. Dönem Sertifika Töreni
YEREL

MHP SİYASET VE LİDERLİK OKULU 13. DÖNEM SERTİFİKA TÖRENİ
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 13. Dönem Sertifika Töreni
YEREL

MHP SİYASET VE LİDERLİK OKULU 13. DÖNEM SERTİFİKA TÖRENİ
SUT'ta değişiklik yapıldı
YEREL

SUT'TA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Tenis: TEB Ankara Cup
YEREL

TENİS: TEB ANKARA CUP

Başbakan Yıldırım'ın Noel mesajı
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN NOEL MESAJI
RTÜK'ten &quot;Yol TV&quot; açıklaması:
YEREL

RTÜK'TEN "YOL TV" AÇIKLAMASI:

AB Bakanı Çelik'ten Noel Yortusu mesajı
YEREL

AB BAKANI ÇELİK'TEN NOEL YORTUSU MESAJI
Şereflikoçhisar'da soba zehirlenmesi: 1 ölü
YEREL

ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA SOBA ZEHİRLENMESİ: 1 ÖLÜ
Yaşar, PEKAY Ankara Şubesi üyelerini ağırladı
YEREL

YAŞAR, PEKAY ANKARA ŞUBESİ ÜYELERİNİ AĞIRLADI
Akyurt Belediyesinde sözleşme sevinci
YEREL

AKYURT BELEDİYESİNDE SÖZLEŞME SEVİNCİ
KESK'in &quot;Emekçi Yürüyüşü&quot;
YEREL

KESK'İN "EMEKÇİ YÜRÜYÜŞÜ"
Mobilya sektörünün sorunları ele alındı
YEREL

MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ELE ALINDI
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI
Bir haftada 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
YEREL

BİR HAFTADA 11 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Oto tamircileri için TV kanalı açıldı
YEREL

OTO TAMİRCİLERİ İÇİN TV KANALI AÇILDI
Başkentte cinayet
YEREL

BAŞKENTTE CİNAYET
AK Parti Ankara Milletvekili Akdoğan:
YEREL

AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ AKDOĞAN:
Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Demirtaş:
YEREL

TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ:
BM'den Uluslararası Teknoloji Bankası'nın Türkiye'de kurulmasına onay
YEREL

BM'DEN ULUSLARARASI TEKNOLOJİ BANKASI'NIN TÜRKİYE'DE KURULMASINA ONAY
Palandöken'den &quot;AVM'lerin çalışma saatleri&quot; için sınırlama talebi
YEREL

PALANDÖKEN'DEN "AVM'LERİN ÇALIŞMA SAATLERİ" İÇİN SINIRLAMA TALEBİ
Türk atletizminin acı günü
YEREL

TÜRK ATLETİZMİNİN ACI GÜNÜ
Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'ne uluslararası ödül
YEREL

KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ'NE ULUSLARARASI ÖDÜL
Akdeniz fokları fotokapanla izleniyor
YEREL

AKDENİZ FOKLARI FOTOKAPANLA İZLENİYOR
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı film yapımcılarıyla bir araya geldi
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVCI FİLM YAPIMCILARIYLA BİR ARAYA GELDİ