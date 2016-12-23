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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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Isparta'da dolandırıcılık iddiası

23 Aralık 2016 Cuma, 19:46

ISPARTA (AA) - Isparta'da telefonla aradıkları kişileri, adlarının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karıştığı ve kurtarmak karşılığında para ve altın istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, adlarının FETÖ'ye karıştığını söyleyerek para ya da altın istedikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu şekilde 7 dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere karşı polis tarafından araştırma başlatıldı. Düzenlenen operasyonla, dolandırıcılık kuryesi 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, M.R.T. ve F.Ç. tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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