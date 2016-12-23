Besni'de çiftçilere damızlık büyükbaş hayvan hibe edildi

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ADIYAMAN (AA) - Besni ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi" Programı kapsamında 6 çiftçiye 78 damızlık büyükbaş hayvan hibe edildi.

Bakanlık tarafından ithal edilen Hereford ve Angus melezi olan 78 büyükbaş hayvan, ilçede sahiplerine teslim edildi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kösekul, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların proje sorumluları veteriner hekim ve mühendisler tarafından sağlık kontrolleri yapılarak çiftçilere teslim edildiğini, düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılacağını belirtti.

Hibe olarak verilen hayvanları 3 yıl boyunca çiftçilerin satma ve kesme şanslarının olmadığını vurgulayan Kösekul, şunları kaydetti:

"Proje 3 yıl devam edecek. Önümüzdeki yıllarda da müracaatlar alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu hak sahibi çiftçilerimize yine bu şekilde hayvan hibesi yapılacaktır. Köyden kente göçün azalması için bir nebze de olsa katkı sağlayacak olan bu projelerin çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni eder, bol kazançlar dilerim."

