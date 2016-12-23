Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın final etabında, Lütfi Çenet şampiyon oldu.

Kentteki bir otelde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gün müsabakalarında, 3 bant kategorisinin finalinde Lütfi Çenet ile Murat Çelik karşılaştı. Lütfi Çenet, rakibini 40-23 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Cepli bilardo 9 top kategorisinde Tolga Yükselir, 14+1 kategorisinde ise Saki Kanatlar birinciliği elde etti.

Öte yandan, 2016 yılı pool branşında ise Onur Yıldırım birinci, Melih Dağaş ikinci, Saki Kanatlar üçüncü ve Tolga Yükselir de dördüncü olarak milli takımı oluşturma hakkı kazandı. Bu dört isim, 2017'de Portekiz'de yapılacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyonun ardından düzenlenen ödül töreninde Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, dereceye giren bilardoculara kupalarını takdim etti.