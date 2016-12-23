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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelemizde şu anda biz dikkat ederseniz tek cephede mücadele etmiyoruz; PKK'sı, PYD'si, DHKP-C'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, hepsiyle bir mücadele. Büyük devlet, işte bu günlerde belli olur, büyük devlet bu operasyonlarda belli olur."

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