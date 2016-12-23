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SÜTAŞ Entegre Tesisleri açılış töreni

23 Aralık 2016 Cuma, 19:58

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye gibi bir ülkenin tarım ve hayvancılık ürünleri için dışarıya milyonlarca dolar ödemiş olmasından ben fevkalade rahatsızlık duyuyorum. Biz, kendimizle birlikte bölgemizdeki kardeşlerimizi, dostlarımızı rahatlıkla doyurabilecek potansiyele sahip bir ülkeyiz." dedi.

Erdoğan, Tire ilçesindeki SÜTAŞ Entegre Tesisleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehitlere ve gazilere vefa borcun ödenmesi için en doğru ve güzel yolun, ülkenin tüm gücünü ve imkanlarını ortaya koyarak, gerçekleştirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün karlı dağların sarp tepelerindeki mağaralarda PKK'lı teröristleri arayan, El Bab'ı, DEAŞ'dan kurtarmaya çalışan, Başika'da Ninova Muhafızlarını eğiten, gizli açık tüm yöntemleriyle FETÖ'yü deşifre ve tasfiye için çalışan, Afganistan'da güvenliği ve huzuru temin için görev yapan velhasıl, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerimiz bizden dua ile birlikte ülkemizin kalkınması ve büyümesi için çalışmamızı bekliyor." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin vazifelerini tamamlayıp geri döndüklerinde, kendileri ve sevdikleri için güvenli olmasının yanında ekonomik olarak da üretken bir Türkiye bulmak istediklerini anlatan Erdoğan, işte bu sebeple yatırımların, projelerin ertelenmemesi, aksine öne çekilmesi ve artırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması ve 2023 hedeflerine ulaşılması için adım atan, taş üstüne taş koyan herkesi desteklediğini ve tebrik ettiğini bildirdi.

- "Bingöl'de istihdam ve üretim sağlayacak"

Daha önce yaşanan krizlerin gösterdiği bir hakikat olduğunu aktaran Erdoğan, Türkiye olarak her alanda kendi kendine yeten, bununla beraber ihracat yapan bir ülke haline gelinmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin bu konuma geleceğini ve hiç kimsenin de bundan endişe duymaması gerektiğine işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Üretimimizi, kendi tasarımımızı kendimiz yaparak, kendi teknolojimizi kendimiz geliştirerek ileriye taşımadan bu hedefe ulaşamayız. Savunma sanayiden tarıma kadar her alanda bu yaklaşımı hakim kılmak ve gereken alt yapıyı oluşturmak zorundayız. Türkiye gibi bir ülkenin tarım ve hayvancılık ürünleri için dışarıya milyonlarca dolar ödemiş olmasından ben fevkalade rahatsızlık duyuyorum. Biz, kendimizle birlikte bölgemizdeki kardeşlerimizi, dostlarımızı rahatlıkla doyurabilecek potansiyele sahip bir ülkeyiz. Ancak ihracat standartlarını karşılayacak, üretim ve bunların pazarlanması konusunda sıkıntılarımız olduğu anlaşılıyor.

Açılışını yaptığımız bu tesis gibi büyük kapasiteye ve modern alt yapıya sahip üretim merkezlerinin sayısını çoğaltmalıyız. Az önce Bingöl'de böyle bir adım atılması konusunu konuştuk ve inşallah Sayın Başbakan'la da konuşacağız, inşallah o süreci de hızlandırmamız lazım. Ufak tefek şeylere biz takılıp kalmayacağız, madem ki oralar bizim için teşvik bölgesidir, hemen adımı atarak Bingöl gibi bir ilimizde böyle bir entegre tesisin kuruluyor olması şüphesiz ki hem istihdam sağlayacak hem üretim sağlayacak böylece oralar da ayağa kalkacaktır."

- "Daha etkin kullanmanın yollarını aramayı sürdürmeliyiz"

Anadolu'da hala 5-10 dönümlük tarlalarda üretim yapılmaya çalışılmasının yeterli görülmemesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, tarımsal üretimin teknolojiyle desteklenmedikçe arzu edilen düzeye ulaşılamayacağını da bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji yatırımının da ancak belirli büyüklüklere ulaşınca verimli hale geldiğini vurgulayarak, "Traktörü yılda bir ay kullanıp, kalan 11 ay bahçede yatırırsanız, üretimi geliştirecek yolu açamazsınız. Bu mantık, mantık değil. Tarlalar boş dururken, hayvan yeminin tamamını dışarıdan almaya kalkarsanız elde ettiğiniz kazançtan memnun olmazsınız." dedi.

Son yıllarda tarım ve hayvancılıkta endüstriyel üretiminin geliştirme doğrultusunda önemli adımların atıldığına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Görünen o ki yapılanlar doğru da olsa yetersiz. Onun için topraklarımızı, meralarımızı, su kaynaklarımızı, denizlerimizi daha etkin kullanmanın yollarını aramayı sürdürmeliyiz. Makineden tarıma, turizmden sağlığa kadar her alanda son yıllardaki kayıplarımızın telafi etmenin ötesinde, daha büyük atılımların çabası içinde olmalıyız. Bu konuda tüm yatırımcılarımıza, üretimcilerimize, vatandaşlarımıza ben güveniyorum, inanıyorum. Yeni Türkiye'nin inşaasını 80 milyon hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Konuşmasının bu bölümünde masada bulunan ayranlardan birini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Bu milletin milli içkisi ayrandır) dedim. Günlerce, haftalarca bana saldırdılar. Varsın saldırsınlar, evet bizim milli içkimiz ayrandır." diyerek, getirilen ayranı içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SÜTAŞ Entegre Tesisleri'nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, eserin kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Törene Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Tanıtım ve Medya Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ar-Ge Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ve sektör temsilcileri de katıldı.

(Bitti)

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