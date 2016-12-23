Tenis: TEB Ankara Cup Uluslararası Kadınlar Turnuvası

ANKARA (AA) - TEB Ankara Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Ivana Jorovic ile Vitalia Diatchenko, teklerde finale yükseldi.
Ankara Tenis Kulübü kortlarında organize edilen toplam 50 bin dolar ödüllü turnuvanın tekler yarı finalinde Alexandra Cadantu (Romanya)-Diatchenko (Rusya) ve Jorovic (Sırbistan)-Aryna Sabalenka (Belarus) karşılaşmaları yapıldı.
Geçen yıl finalde milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ı yenerek zafere uzanan Sırp tenisçi Jorovic, 3 maç puanı çevirdiği karşılaşmada 1 numaralı seribaşı Belaruslu rakibi Sabalenka'yı 7-5, 6-7, 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finalist oldu.
Diğer yarı final mücadelesinde ise turnuvanın 2013 şampiyonu Rus sporcu Diatchenko, ilk sette 5-0 önde olduğu sırada Rumen rakibi Cadantu'nun maçı bırakmasıyla adını finale yazdırdı.
Jorovic ile Diatchenko arasındaki tekler finali, yarın Ankara Tenis Kulübünde oynanacak.