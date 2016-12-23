24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karabük'ten Halep'e yardım tırı

23 Aralık 2016 Cuma, 20:24
Karabük'ten Halep'e yardım tırı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Halep'te abluka altında yaşayan savaş mağdurları için toplanan patates, battaniye, bebek maması ve bezinin bulunduğu yardım tırı bölgeye gönderildi.

Misak-ı Milli Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, yardımların belediye bünyesindeki Hayır Çarşısı vasıtasıyla toplandığını söyledi.

Yardımların her cuma devam edeceğini ifade eden Aksoy, "Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı olarak hemşerilerimizin ayni yardımlarını 3 haftadır birer tırla Halep'teki kardeşlerimize göndermeye devam ediyoruz. Biz Halep ve Suriye ile ilgili başta Türkmen kardeşlerimize ramazan ayında 'Çocuklar oruç tutamaz ki' projesi ile yine Bayırbucak Türkmenleri, Türkiye'ye göç etmiş Suriyeli kardeşlerimize 'Bir bere de sen ör' kampanyası gibi değişik isimlerle kampanya yapmaya devam etmiştik. Halep saldırılarından sonra da yardım çağrısını duyar duymaz Safranbolu olarak tekrar kollarımızı sıvadık ve bugün 3'üncü tırımızı Halep'e gönderiyoruz." diye konuştu.

Halep'e gönderilen tırda, 10 ton patates, 500 battaniye, biner paket bebek maması ve bezi, 100'er koli kışlık kıyafet ve çay, şeker, un ve benzeri gıda maddelerinin bulunduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Hayır Çarşısı, Karabük'te bu tür organizasyonların merkezi oldu. 3 haftada 3 tırı doldurup oraya gönderdi. Bu bir kadirşinaslık, bu bir vefa örneği, bu bir mazluma genel olarak Türk devleti, Türk milletinin göstermiş olduğu yardım ulaştırma, ihtiyacı giderme çabasının en güzel örneği."

Başbakanlık Müşaviri Sadettin Kılıç da belediye tarafından yapılan bu yardımların her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde bir tır dolusu yardım Halep'e yola çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Eski TBMM Başkanı Şahin:
YEREL

ESKİ TBMM BAŞKANI ŞAHİN:
Kardemir Karabükspor kafilesi, Kayseri'ye gitti
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR KAFİLESİ, KAYSERİ'YE GİTTİ
Eski TBMM Başkanı Şahin:
YEREL

ESKİ TBMM BAŞKANI ŞAHİN:
Milletvekili Şahin, Safranbolu Devlet Hastanesini ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN, SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ
KBÜ Robot Kulübü Karabük'e dünya şampiyonluğu getirdi
YEREL

KBÜ ROBOT KULÜBÜ KARABÜK'E DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ
KBÜ'de &quot;Sınırların Ötesindeki Türklerin Yaşamı&quot; konferansı
YEREL

KBÜ'DE "SINIRLARIN ÖTESİNDEKİ TÜRKLERİN YAŞAMI" KONFERANSI
Karabük'te kanyon köprü çalışması
YEREL

KARABÜK'TE KANYON KÖPRÜ ÇALIŞMASI
Yenice Kaymakamı Murat'a veda programı
YEREL

YENİCE KAYMAKAMI MURAT'A VEDA PROGRAMI
KYK'dan Halep'e destek
YEREL

KYK'DAN HALEP'E DESTEK