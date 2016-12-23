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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Şırnak'ta terör operasyonu

23 Aralık 2016 Cuma, 20:30
Şırnak'ta terör operasyonu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir araçta el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda uygulama yaptıkları esnada şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

Aramada, vites kolu altına yerleştirilmiş çok sayıda kaçak cep telefonu ile el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda eden düzenek ele geçirildi.

Araç şoförü ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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