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Romanya'da eski Cumhurbaşkanı Iliescu hakkında soruşturma

23 Aralık 2016 Cuma, 20:37

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da askeri savcılar, 26 yıl önceki hükümet karşıtı gösteriler sırasında 6 kişinin ölümünden sorumlu tuttukları eski Cumhurbaşkanı Ion Iliescu ve eski Başbakan Petre Roman hakkında soruşturma başlattı.

Savcılar, Iliescu, Roman, eski İstihbarat Şefi Virgil Magureanu ve diğer yetkililerin, 1990 yılındaki gösterilerde yaşanan ölümlerde rolü olduğunu ileri sürdü.

Hükümet güçlerinin ve madencilerin gösteriler esnasında sivillere saldırdığını belirten askeri savcılar, grubun, "Sivillere yönelik genel ve sistematik bir saldırıyı koordine ve organize ettiğini" savundu.

Roman, soruşturmanın "Asılsız ve saçma" olduğunu söylerken, Iliescu ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Iliescu hakkında geçen yıl, 26 yıl önceki gösteriler sırasında insanlığa karşı suç işlediği iddiası ile dava açılmıştı.

Savcılar, 86 yaşındaki Iliescu'nun 1990 yılının haziran ayında düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerin bastırılmasında oynadığı rol için cezalandırılması talebinde bulunmuştu.

İddianamede Iliescu, Roman, Magureanu ve eski Savunma Bakanı Victor Atanasie Stanculescu'nun "Yaklaşık 10 bin madenciyi başkente getirerek sivil nüfusa karşı saldırı düzenlediği" ileri sürülmüştü.

Başkent Bükreş'te hükümeti protesto etmek için gösteri yapanlara polis ve madencilerin saldırması üzerine 6 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Ion Iliescu, ülkede komünist rejimin yıkılmasının ardından 1990'da cumhurbaşkanı seçilmişti. 2000'de de ikinci kez iktidara gelen Iliescu, 2005'te göstericilerin ölümüyle ilgili cinayetle suçlanmış ancak hakkındaki suçlamalar, iki yıl sonra düşmüştü.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2014'te Romanya'yı "Demokrasiye geçiş döneminde sivillere karşı işlenen insanlık suçlarından sorumlu olanları adalet karşısına getiremediği" için eleştirmesinin ardından, Yüksek Mahkeme, 2015'te davayı yeniden açmıştı.


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