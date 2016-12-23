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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiraz'da:

23 Aralık 2016 Cuma, 20:58

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle mücadelemizde şu anda biz dikkat ederseniz tek cephede mücadele etmiyoruz; PKK'sı, PYD'si, DHKP-C'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, hepsiyle bir mücadele. Büyük devlet, işte bu günlerde belli olur, büyük devlet bu operasyonlarda belli olur." dedi.

Erdoğan, Tire'deki SÜTAŞ'ın Entegre Tesislerinin açılış töreni sonrası İzmir'in Kiraz ilçesine geçerek, meydanda kendisini bekleyen vatandaşlara Başbakanlık otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "Ben, bu akşam mutluyum çünkü Saliha kardeşime, kızıma (Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar) sözüm vardı. Sözümü yerine getirdiğim için mutluyum, bu güzel bir tevafuk oldu." diyerek başlayan Erdoğan, bugün İzmir'de önemli açılışların yapıldığını anımsattı.

Eser kervanının yürümeye devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjinin yanı sıra 85 milyon dolarlık süt endüstrisiyle ilgili muhteşem bir tesisin Tire'de açıldığını hatırlattı.

Erdoğan, 850 kişinin istihdam edileceği tesisin bölgeye farklı bir güç katacağını bildirirken, hem Başbakan Binali Yıldırım'dan hem de milletvekillerinden Kiraz'a daha büyük yatırımlar kazandırılmasını istedi.

- "15 Temmuz'da dik durdunuz"

Alandaki vatandaşlara "Birbirimize inanacağız, biz size inanıyoruz. Çünkü sizler 15 Temmuz'da dik durdunuz." diyen Erdoğan, 80 milyonun "tek millet" olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek bayrak vurgusu yaparak, "Bizim bu bayrağımızdan başka öyle paçavralar maçavralar bize bayrak diye yutturulamaz. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi." dedi.

Tek vatanın önemine de işaret eden Erdoğan, "Bu toprağın uğrunda çok şehitler verdik. İşte onun için bu topraklar, bizim için vatan oldu. Kimse bu vatanı parçalayamaz. Parçalamaya gayret edenlerin akıbetini görüyorsunuz değil mi? Aynen devam edecek. Şehitlerimiz oluyor, canımız yanıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka asla bir devletimiz söz konusu değil. Onun için yok paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş, asla." diye konuştu.

- "Şu anda El-Bab kuşatılmış vaziyette"

Terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Terörle mücadelemizde şu anda biz dikkat ederseniz tek cephede mücadele etmiyoruz; PKK'sı, PYD'si, DHKP-C'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, hepsiyle bir mücadele. Büyük devlet, işte bu günlerde belli olur, büyük devlet bu operasyonlarda belli olur. Rabb'imiz ne diyor 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.' Şimdi, bizim şehitlerimiz ölü değil, diri. Dolayısıyla onlar şu anda bizi görüyor, onlar bizi şu anda dinliyor. Onun için ne mutlu onların annelerine babalarına."

Kilis ve Gaziantep'e yapılan saldırıları hatırlatan Erdoğan, "Sabır, sabır, sabır... Gaziantep'te bir düğün merasiminde 56 kişiyi şehit ettiler. Gittik, hastaneleri ziyaret ettim, hallerini gördüm, o yavruların, annelerin hallerini gördüm. Ve o olaydan sonra dedik ki 'Artık daha sabır yok, gireceğiz' dedik." ifadesini kullandı.

İlk önce Cerablus'a girdiklerini anımsatan Erdoğan, "Arkasından El Rai'den girdik ve 'Devam edeceğiz.' dedik. El-Bab'a doğru indik, şu anda El-Bab kuşatılmış vaziyette, bitti bitiyor. Çünkü bu millet zulm etmez ama bu millet, zulme de razı olmaz ve şu anda yaptığımız budur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kiraz ilçesini ziyaretinde Başbakan Binali Yıldırım, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar da eşlik etti.

Konuşması sonrasında Erdoğan ve beraberindekiler Kiraz Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Saliha Özçınar'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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