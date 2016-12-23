Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Kamil Ocak
Hakemler: Bülent Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, Uygar Bebek
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Ramazan Kahya, Gökhan Alsan, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammed Himmet Ertürk, Gökhan Sazdağı (Dk. 79 Kojic), Erdal Güneş, Ekigho (Dk. 70 Marinkovic), Kalu, Okan Derici (Dk. 46 Muhammet Reis)
Eskişehirspor: Boffin, Dorukhan Toköz, Tarık Çamdal, Akaminko, Hasan Hüseyin Acar, Uğur İnceman, Hürriyet Gücer, Erkan Zengin (Dk. 90+4 Meye), Ofoedu (Dk. 85 Murat Uçar), Ramazan Övüç (Dk. 90+1 Semih Şentürk), Bruno
Gol: Dk. 67 Erkan Zengin (Penaltıdan) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Gökhan Alsan (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 51 Ramazan Övüç, Dk. 81 Akaminko, Boffin (Maç bitiminde) (Eskişehirspor)
GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'de 16. haftanın açılış maçında Eskişehirspor, deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor'u 1-0 yendi.
Karşılaşmanın 81. dakikasında ev sahibi ekibin Muhammet Reis'le kullandığı penaltıda, Eskişehirspor kalecisi Boffin gole izin vermedi.