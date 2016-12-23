Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Halep'e yardım kermesi

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından "Mazlumlar için sınırları aşan gençlik" sloganıyla, Halep için yardım kermesi düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki İlahiyat Fakültesi Cami avlusunda düzenlenen kermeste, öğrenciler evlerinde hazırladıkları yiyecekleri sattılar. "Mazlumlar için sınırları aşan gençlik" sloganıyla düzenlenen ve gelirinin Halep'e ulaştırılacağı kermese, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gün boyu açık kalan kermeste, öğrenciler tarafından yapılan tüm ürünler tükenirken, elde edilen gelirin Deniz Feneri Derneği tarafından Halep'e ulaştırılacağı öğrenildi.