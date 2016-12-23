Ankara'daki FETÖ soruşturması

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ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yurtlarına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 kişiden 12'si tutuklandı, 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8 Aralık'ta gözaltına alınan FETÖ ile bağlantısı bulunan öğrenci yurtlarının yöneticileri, çalışanları ve bu yurtların bağlı bulunduğu şirketlerin yönetim kadrosu ve kurucu temsilcilerinden oluşan 26 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye getirildi.

Soruşturma savcısı, şüphelilerden 17'sini tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ederken, serbest bıraktığı 9 şüpheli için hakimlikten adli kontrol talep etti.

Tutuklanması istenen 17 şüpheliden 12'si hakimlik sorgularının ardından tutuklanırken, 5'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın serbest bıraktığı 9 kişiye de adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Böylece adli kontrolle bırakılanların toplam sayısı 14 oldu.

- Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ ile bağlantısı bulunan öğrenci yurtlarının yöneticileri, çalışanları ve bu yurtların bağlı bulunduğu şirketlerin yönetim kadrosu ve kurucu temsilcilerine yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 136 kişiden 68'i gözaltına alınmış, bunlardan 9'u daha önce tutuklanmış, diğerleriyle adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin, 667 sayılı KHK ile FETÖ/PDY aidiyeti, iltisakı ve irtibatı belirlenerek kapatılan Ankara'daki 29 özel öğrenci yurdunun kurucuları, yöneticileri ve bağlı bulundukları şirketlerin ortakları oldukları tespit edilmişti.

Şüphelilerden, 70'inin telefonunda FETÖ mensuplarının kullandığı "ByLock" programının yüklü olduğu kaydedilmişti.