Aydın'da terör operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda Tuba K. (21) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital verilere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Sosyal medya üzerinden terör örgütünü övmek, terör saldırılarını desteklemek" suçundan tutuklandı.
Şüphelinin Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.