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BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na yarı final maçlarıyla devam edildi.

Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen ve 10 sıklette 150 sporcunun katıldığı şampiyonanın üçüncü gününde yapılan yarı final maçları, büyük heyecana sahne oldu.

Çekişmeli geçen ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in de izlediği müsabakalar sonunda 49 kiloda Tolgahan Öztürk (Trabzon), Salman Alizade (Ankara), 52 kiloda Batuhan Çiftçi (İstanbul), Ömer Koç (Bursa), 56 kiloda İbrahim Gökçek (Ankara), Selçuk Eker (İstanbul), 60 kiloda Hakan Doğan (İstanbul), Enes Refik Çiftçi (Kocaeli), 64 kiloda Adem Furkan Avcı (İstanbul), Yasin Yılmaz (Bursa), 69 kiloda Onur Şipal (İstanbul), Serhat Güler (Bursa), 75 kiloda Önder Şipal (İstanbul), Abdülkadir Köroğlu (Trabzon), 81 kiloda Cem Karlıdağ (İstanbul), Mehmet Ufuk Tekneci (Bursa), 91 kiloda Seyda Keser (İstanbul), Burak Aksın (İstanbul) ve artı 91 kiloda Eren Uzun (Samsun) ile Yusuf Açık (Bursa), adlarını finale yazdırdı.

Final maçlarının yarın yapılacağı şampiyonada, kilolarında dereceye giren sporcular madalyayla ödüllendirilecek.