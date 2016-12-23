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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yurtta asayiş

23 Aralık 2016 Cuma, 22:21

ANKARA (AA) - İzmir'de düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda, bir kilogram esrar, 570 gram kokain ve 5 uyuşturucu hap ile bir tabanca ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği öne sürülen M.K'yi takibe aldı.

Polis ekipleri, Torbalı girişinde M.K. idaresindeki otomobili durdurmaya çalıştı. Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen aracıyla kaçmaya çalışan M.K, kovalamaca sonucu polis otomobiline çarpınca yakalandı.

Otomobilde bir kilogram esrar, 5 uyuşturucu hap ve bir tabanca ele geçiren polis ekipleri, M.K'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, ekiplerin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda, polislerden kaçmaya çalışan B.K. otomobili durdurularak yakalandı.

Narkotik dedektör köpeğin katılımıyla otomobilde yapılan aramada 570 gram kokain ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hastane ve camilerde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

M.K. isimli bir kişinin, kentteki bazı cemilerden, cemaatin namaz kıldığı esnada cep telefonu ve tablet çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, M.K. çaldığı malzemeleri Gazi Caddesi'nde bulunan Elliler Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnafa satmaya çalışırken suç üstü yakalandı.

Gözaltına alınan M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

- Hastane içerisinde hırsızlık

Öte yandan, Fırat Üniversitesi Hastanesinde farklı tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında bazı şahısların cep telefonu, kol saati ve cüzdanı çalındı.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda hırsızlık olaylarının C.D. kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

İkamet ettiği evde yakalanan C.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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