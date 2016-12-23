Kocaeli'deki FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 56 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 12 şüpheli, güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullananlar arasında kırmızı listede oldukları iddia edilen farklı meslek gruplarından 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 56'sı gözaltına alınmıştı.