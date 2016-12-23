Ankara'daki terör örgütü PKK soruşturması

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Mamak İlçe Teşkilatı yöneticisi 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 5 kişi adliyeye getirildi.
Cumhuriyet savcısı, şüphelilerden Hacer A'yı ifadesinin ardından serbest bırakırken, 4'ünü "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakimlikçe sorgulanan zanlılardan HDP Mamak İlçe Başkanı Köksal ile Başkan Yardımcısı Kazım Coşkun tutuklanırken, ilçe yöneticisi iki kadın haftada bir gün karakola imza vermeleri şartıyla serbest bırakıldı.