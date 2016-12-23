Adana'daki terör operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da yasa dışı gösterilerin düzenlendiği bölgede ağaçlık alanda gizlenmiş 31 el yapımı patlayıcıyı hazırladığı öne sürülen 5 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, şüphelilerden biri ev hapsi diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 28 Kasım'da ele geçirilen 31 el yapımı patlayıcıyı hazırladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.G, R.Ş. ve A.Y. ile 18 yaşından küçük B.G. ve S.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan Y.G, R.Ş. ve B.G. nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklanırken, A.Y. ev hapsi, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.