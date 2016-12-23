AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

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BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Tire'deki SÜTAŞ Entegre Tesisleri açılış töreninde Bingöl için SÜTAŞ'tan yatırım istemesine ilişkin, "Bingöl adına son derece mutlu olduğumuz bir gün oldu." dedi.

Yılmaz, İzmir'deki açılışın ardından geldiği Bingöl Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Tire'deki yatırımların İzmir ve ülke için hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Aynı açılışlar esnasında Bingöl için de çok güzel haberler aldıklarını aktaran Yılmaz, "Hem Sayın Tarım Bakanımız hem Başbakanımız hemde en üst düzeyde devletimizin de başı olan Cumhurbaşkanımız da SÜTAŞ'ın Bingöl'e gelip yatırım gerçekleştirmesi hususunda çağrılarını yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz, bütün Bingöllüler adına çok çok teşekkür ediyoruz. Bingöl adına son derece mutlu olduğumuz bir gün oldu. Bu çağrılara da SÜTAŞ'ın sahibi Muharrem Yılmaz Bey de olumlu yönde iyi niyet beyanında bulunmuş oldu. Bir anlamda en üst düzeyde bu yatırım teyit edilmiş, tescillenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

- "Bingöl'de binlerce aile bundan istifade edecek"

Yılmaz, söz konusu yatırımın gerçekleşmesi halinde doğrudan istihdamın yanı sıra mali olarak da çok sayıda insanının istifade edeceğini belirtti.

Özellikle süt yetiştiricileri ve çiftçilerin bundan yararlanacağını savunan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yatırım belli ölçekte diğer yatırımları da tetiklemiş olacak. Bahsettiğimiz tesis de entegre bir tesis. Doğu Anadolu Bölgesi hayvancılık bölgesi diyoruz. Hayvan varlığının çok önem taşıdığı söylüyoruz. Maalesef şu ana kadar Doğu Anadolu'da bir tane bile entegre süt tesisi yok. İnşallah bu anlamdaki ilk tesisi Bingöl'e kazandırmış olacağız. Bununla birlikte süt üretimi ve hayvancılıkta gelişmiş olacak. Hem doğrudan istihdam hem de sözleşmeli veya süt alımı şeklindeki faaliyetlerden dolayı Bingöl'de binlerce aile bundan istifade etmiş olacak."

Bingöl'ün SÜTAŞ ile ilgili daha önceden ciddi hazırlıklarının bulunduğunu anlatan Yılmaz, üniversite bünyesinde SÜTAŞ yatırımlarını destekleyici bölümlerin açıldığını, yatırımın yapılacağı alanda toplulaştırma yapıldığını ve SÜTAŞ'ın Bingöl'de ön hazırlık olarak, süt alımı gerçekleştirildiğini ve çiftçilerin de bu konularda eğitildiğini kaydetti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taş ütüne taş koymak için büyük bir gayret sarf ettiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olarak hiç bir zaman böyle rahat edeyim diye bakmadı. Gece gündüz bu millet için çalışıyor. Bir taraftan 15 Temmuz gibi o karanlık gecede, milletin önünde milletin hakkını hukukunu savunan demokrasimizi savuna bir liderimiz. Diğer taraftan kalkınmamız ve gelişmemiz için gerçekten gecesini gündüzüne katan bir lider. Allah onu başımızdan eksik etmesin."

Vali Yavuz Selim Köşger de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bingöl için verdiği müjdenin, Bingöl'ün geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise SÜTAŞ yatırımının Bingöl'e gelmesinin devletin en üst kademesinde teyit edilmiş olmasının, "Bu yatırım Bingöl'e gelmez" diyen kesimlere de pratik bir cevap olduğunu bildirdi.