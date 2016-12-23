Adana'da "huzur" uygulaması

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinde görevli bin 600 polis, il genelinde farklı noktalarda şüphelilere yönelik trafikte asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada araçlar ekipler tarafından durdurularak, incelendi. Sürücü ve araçta bulunan kişilerin ise Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

Şehrin giriş ve çıkışları da dahil, 35 noktada gerçekleştirilen uygulamada arandığı tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada ayrıca 9 araç trafikten men edilirken, araç sürücülerine 3 bin 769 lira para cezası ve idari işlem yapıldığı bildirildi.







