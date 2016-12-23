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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

23 Aralık 2016 Cuma, 23:52
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gürsu Mahallesi Beyçukur mevkisinden Darpak yönüne giden Şerif Yılmaz (65) yönetimindeki 03 NA 532 otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı ve şarampole devrilerek sürüklendi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Yılmaz'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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