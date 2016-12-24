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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenecek sertifika törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Sanayi Odası OSB'ler toplantısı ile Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ödül törenine katılacak.

(İstanbul/10.00/16.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Mali Genel Kurulu ve Hizmet İhracatı ödül törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/16.00)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sabuncubeli Tüneli, Akhisar Çevre Yolu ve İzmir-İstanbul Otoyolu Saruhanlı kesiminde incelemede bulunacak, Valiliği ve Yunus Emre Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile görüşecek, Soma Çevre Yolu açılış törenine katılacak, İzmir-İstanbul Otoyolu Kemalpaşa-Bornova kesiminde inceleme yapacak.

(Manisa/10.45-17.00/İzmir/18.30)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye İhracatçılar Meclisince düzenlenen Görsel-İşitsel Hizmetler ve Turizm Hizmetleri Ödül Töreni ile Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliğinin "Aklıma Bir Fikir Geldi" yarışması ödül törenine katılacak.

(İstanbul/16.00/19.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı ve iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

(Halep-İdlib-Şam-Hama-Humus- Lazkiye)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta, Adanaspor-Medipol Başakşehir, Beşiktaş-Gaziantepspor maçlarıyla başlayacak.

(Adana/16.00/İstanbul/19.00)



2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta, Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Best Balıkesir, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Banvit, Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/15.00/Ankara/16.00/Giresun/17.30)



3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 10. hafta 6 maçla başlayacak.



4- Voleybolda bu sezon Kupa Voley adıyla oynanacak Türkiye Kupası'nda birinci bölüm ilk maçları başlayacak.

- Erkeklerde Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Maliye Piyango, kadınlarda ise Halkbank-Beşiktaş, Seramiksan-Sarıyer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Tokat/14.30/Afyonkarahisar/15.00/Ankara/16.00/Manisa/16.30)



5- Erkekler Hentbol Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 13. hafta müsabakalarıyla sona erecek.



6- TFF 1. Lig'de 16. haftaya, Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor-Adana Demirspor, Balıkesirspor-Elazığspor, Samsunspor-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Bolu/Sivas/13.00/Balıkesir/16.00/Samsun/18.30)





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