Bodrum'da eğitim yararına konser

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından eğitime destek amacıyla konser verildi.

Bodrum Mausoleum Lions Kulübü'nce, eğitime destek amacıyla düzenlenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

TED Bodrum Koleji Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konser öncesinde, Lions Kulübü'nün tarihçesinin yer aldığı kısa film gösterildi.

Bodrum Mausoleum Lions Kulübü Başkanı Abdullah Berem, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, konseri eğitime destek amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Vatandaşların eğitime destek konusunda çok hassas olduğunu ifade eden Berem, "Bodrum Kaymakamlığından aldığımız listelerle ihtiyacı olan öğrencilere, gerek teknik ekipman, gerekse diğer ihtiyaç duydukları malzemeleri sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Görkem Ezgi Yıldırım, Ezgi Karakaya, Oğuz Sırmalı, Umut Kosman, Özgür Savaş Gençtürk ve piyanist Aylin Özuğur Türk ve dünya müziğinden 17 seçkin eseri seslendirdi.

Sanatçıların performanları izleyenlerden yoğun alkış aldı.