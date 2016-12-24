Bilecik'te "şehir ve tiyatro" sohbeti

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BİLECİK (AA) - Tiyatro sanatçısı Ercüment Doğan, gelecek dönemlerde Bilecik'te tiyatro alanında yeni gelişmelerin yaşanacağını bildirdi.

Doğan, Sürekli Eğitim Merkezi'nde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen ''Bilim ve Kültür Sohbetleri" etkinliğinde, Bilecik'te düzenlenen tiyatro festivalinin her yıl gösterdiği gelişimine değindi.

İlk yıllarında seyirci bulmakta zorlanılan festivalde, aradan geçen 13 yılın ardından etkinliklerde boş koltuk bulmanın imkansız hale geldiğini anlatan Doğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığınca Bilecik Belediyesine ödül verilecek ve diğer illere Bilecik bir model olarak sunulacak. Üniversite, Bilecik'in en büyük gücü. Üniversitede açılan tiyatro kulübü memnuniyet verici. Önümüzdeki dönemlerde Bilecik'te tiyatro alanında yeni gelişmeler yaşanacak. Tiyatro izleyicilerine Devlet Tiyatroları oyunlarını izletmek için çalışmalar yaptık.'' diye konuştu.

Daha sonra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Doğan'a üniversitenin ambleminin bulunduğu tabak hediye etti.