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ÇANKIRI (AA) - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, "15 Temmuz Batı'nın son silahını Türkiye'ye yöneltmesiydi. Bu son silah kendileri açısından hüsranla sonuçlandı." dedi.

Çankırı Eğitim Bir-Sen Hanımlar Komisyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz ve Demokrasi Süreci" paneli Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili İbrahim Aydınlı'nın yönetiminde 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadın Kolları Başkanı Habibe Öçal yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Başörtüsü mücadelesinin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgu yapan Öçal, "Hayatınım 27 yılı başörtüsü mücadelesi ile geçti. 17 yaşımdan itibaren başörtüsü imtihanıyla geçti hayatım. Bu bize direnç kazandırdı, toplum içinde mücadeleyi öğretti. Hiçbir zaman yılmadık. Dik durarak mücadele etmeyi öğrendik. Mücadelede zirveyi 15 Temmuz'da yaşadık." dedi.

Darbe gecesi ölüm kalım mücadelesi verileceğini bilerek insanların sokağa çıktığını kaydeden Öçal, "Bir eğitimci olarak gençleri çok eleştiriyorduk ama Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde direnç gösteren bizim çok önemsemediğimiz düşük pantolonlu, boğazına kolye takan gençlerdi. İlk müdahaleyi onlar yaptı. Bu gençler o gece rol model oldu. Gerek geçmişte, gerekse son yaşadığımız durum bize bu ülkenin çakıl taşından bile vazgeçmemeyi öğretti." diye konuştu.

Doç. Dr. Erdinç Yazıcı da Batı'nın Türkiye'yi kendi sistemi içerisinde tutmak için çeşitli araçlar kullandığını kaydetti.

Güçlenen AK Parti'nin önünü kesmek için Batı'nın birçok yöntem denediğini ifade eden Yazıcı, "AK Parti iktidarı 8. yılında kapatma davası ile karşı karşıya kaldı. Bütün bunlar AK Parti'yi korkutma, kontrol altına alma, yeniden hizaya sokma çalışmasıydı. AK Parti ekonomide o kadar başarılı oldu ki bu durum Batıyı çok rahatsız etti." dedi.

AK Parti iktidarında devletle milletin birleştiğini dile getiren Yazıcı, "AK Parti 12 Eylül 2010'dan sonra daha da hızlı bir şekilde yerli ve milli çalışmalar yaptı. Kendi tankı, helikopteri, savaş gemilerini yaparak büyük bir savunma endüstrisi oluştururken bu durum karşı tarafı acayip şekilde rahatsız etti." dedi.

15 Temmuz'un Batı'nın son silahı olduğunu söyleyen Yazıcı şunları söyledi:

"Erdoğan'ın yaptığı yerli ve milli siyaset Batı'da şaşkınlık yarattı. Bunu Batı kabul etmekte zorlanıyor. 15 Temmuz Batı'nın son silahını Türkiye'ye yöneltmesiydi. Bu son silah kendileri açısından hüsranla sonuçlandı. Artık Türkiye'nin okuma yazma bilen, büyük bir tarih bilincine sahip güçlü bir orta sınıfı vardı. Bunu hesaplayamayanlar için 15 Temmuz bir hüsran oldu. 15 Temmuz'da bu topraklarda yeniden varolduk ve bu toprakların tapu senedini yeniden aldık."