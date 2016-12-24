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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Terör olaylarına tepkiler

24 Aralık 2016 Cumartesi, 09:51
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, ETB Meclis Başkanı Fedai Canım ve yönetim kurulu üyesi Eray Karaca, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
ETB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Öztürk, ziyarette yaptığı konuşmada, yaşanan menfur saldırılarda hayatını kaybederek şehitlik mertebesine ulaşan tüm asker, polis ve sivil vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Terör olayları nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını aktaran Öztürk, "ETB her zaman emniyet güçlerinin yanındadır, üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız." dedi.
Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Erdoğan, Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan zarar vermek isteyen tüm terör örgütü ve yandaşlarının emellerine ulaşamayacağını, milletin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Türkiye'yi bölmek isteyenlere geçit vermeyeceğini kaydetti.

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