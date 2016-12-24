Ankara'da bilek güreşi etkinliği

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





ANKARA (AA) - Zinde Gençlik Spor ile Asfa Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği 4. Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Müsabakaları, Ankara'da başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda iki gün sürecek müsabakalara, 50 ilden bine yakın sporcu katılıyor.

"Güçlü bilekler, güçlü nesiller" sloganıyla düzenlenen organizasyon, ülke genelinde gençleri spora teşvik etmek, aralarındaki iletişimi, dostluğu ve kardeşliği artırmak, bu sporu tanıtmak, sevdirmek, yetenekli sporcuları tespit etmek, spor dünyasına kazandırmak, engelli sporcuların da bu tür müsabakalara katılımını sağlamak, lisanslı sporcu sayısını artırmak ve başarılı olanları ödüllendirmek hedeflerini taşıyor.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara 20'şer tam, yarım ve çeyrek altın verilecek. Ayrıca, etkinliğe sporcularını getiren antrenörler arasında yapılacak çekilişle bir kişi Umre'ye gönderilecek.