TÜ'de fikri sınai mülkiyet hakları üzerine çalışmalar

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Trakya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından, fikri sınai mülkiyet hakları bilgi günü etkinliği yaptı.

Balkan Kongre Merkezindeki etkinliğe Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mümin Şahin, Prof. Dr. Cem Uzun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tabakoğlu, TÜ olarak iki yıl içerisinde girişimcilik endeksinde ilk 20'ye, 2023'e kadar ise ilk 10'a girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bunun için stratejik bir plan yaptıklarını aktaran Tabakoğlu, patent sayısını arttırmanın önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Yalçıner Patentin Kurucusu Uğur Yalçıner, Yalçınlar Patent Yöneticisi Senem Kayahan bir sunum yaptı.