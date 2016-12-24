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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Siirt'te elektrik kesintisi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:06

SİİRT (AA) - Siirt'te bazı yerleşim birimlerinde bugün ve yarın uzun süreli elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yeni tesis çalışmaları kapsamında, bugün 07.00-17.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden Sakarya Mahallesi (Süveyka Meydanı Civarı) etkilenecek.

Pazar günü yapılacak kesintiden ise 07.00-15.00 saatleri arasında Sakarya Mahallesi civarı, Ülkü Camii civarı, Ulu Camii Civarı, Kayseri Camii civarı, Tınaztepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinin bir kısmı, Sakıp Beygo Caddesi ile İnönü Mahallesi'nin etkileneceği belirtildi.

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